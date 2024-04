Mercedes sta concentrando i suoi sforzi per produrre una nuova serie di veicoli elettrici. Tra i progetti spicca quello della versione entry–level del modello CLA, ma non è l’unico in corso. Nel settore delle berline elettriche, infatti, spicca anche la prossima Mercedes Classe C EV.

Diverse foto online mostrano il prototipo di questo veicolo, coperto da un camuffamento bianco e nero che lascia intravedere solo alcuni dettagli.

Le prime indiscrezioni sulla Mercedes Classe C

La berlina elettrica sembra seguirà le orme dei modelli EQE ed EQS, anche se il suo design risulta più anonimo rispetto ai modelli di punto della gamma. Nonostante la difficoltà nel comprendere tutti i dettagli a causa del camuffamento è possibile notare una presa d’aria piuttosto grande situata al centro del muso. Si potrebbe ipotizzare che più che la presa d’aria sia in realtà la telecamera anteriore, ma per il momento non è ancora chiaro. Per quanto riguarda i fanali provvisori, invece, questi sembrano richiamare, almeno in parte, lo stile della Tesla Model 3 pre–restyling.

In generale, la silhouette del veicolo si presenta con un cofano relativamente corto, mentre il parabrezza è dinamico e inclinato. Il tetto presenta un pannello panoramico in vetro e le fiancate sono molto più generose ed indirizzano il flusso dell’aria verso uno spoiler posteriore integrato. Infine, dalle immagini è possibile notare che le maniglie della nuova Mercedes Classe C saranno incassate e il lunotto posteriore è di piccole dimensioni.

Le immagini dell’interno invece mostrano un cruscotto dalla forma quasi verticale, caratterizzato dalla presenza degli schermi. Secondo quanto rivelato sembra che il layout sia una variante un po’ meno sofisticata del sistema MBUX Hyperscreen, presentato a Las Vegas durante il CES di quest’anno. Il sistema è indirizzato soprattutto alla gamma premium delle Mercedes. Quindi, anche se non verrà implementato su questo modello, sembra che il display sia comunque più esteso.

Infine, sembra che la prossima Mercedes Classe C EV si baserà sulla piattaforma MB.EA. e non sulla Mercedes Modula Architecture (MMA) alla base del modello CLA. Questo dettaglio mostra un livello leggermente superiore rispetto agli altri modelli entry level.