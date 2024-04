Sembra che dopo anni di crisi, il mercato mondiale dei PC stia per superare il periodo di calo costante. A rendere pubblico questo dettaglio sono i dati resi pubblici da IDC, con il Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

Secondo questi dati, infatti, sembra che nel primo trimestre del 2024 siano stati spediti a livello mondiale circa 59,8 milioni di PC. Un dato in crescita dell’1,5% su base annua. Facendo un confronto con il primo trimestre dello scorso anno è evidente il calo registrato dal mercato (pari al 28,7%). Si tratta del punto più basso mai raggiunto nella storia dei PC.

Il mercato dei PC di nuovo in risalita

Le vendite registrate per questo nuovo anno sembrano essere tornate ai valori riscontrati nel 2019, prima della pandemia mondiale. A quei tempi, infatti, erano state spedite 60,5 milioni di unità.

Secondo il rapporto al primo posto per le vendite c’è Lenovo, con 13,7 milioni di unità, pari al 23%. Subito dopo troviamo HP con 12 milioni ed una percentuale del 20,1%. Chiude il podio con 9,3 milioni ed una percentuale del 15,5% Dell. Mentre Apple si è fermata a 4,8 milioni (8,1%). Per quanto riguarda Apple, nello specifico, i valori possono essere considerati “temporanei” in attesa di scoprire quale sarà l’impatto dei nuovi MacBook Air M3, presentati appena qualche settimana fa.

Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca presso Worldwide Mobile Device Trackers di IDC, ha dichiarato che attualmente si prevede che la ripresa continuerà per tutto il 2024. Infatti, i nuovi computer dotati di intelligenza artificiale, in arrivo nei negozi entro la fine dell’anno, sembrano pronti a conquistare gli acquirenti di tutto il mondo.

Dati incoraggianti quelli presentati da IDC che promettono un ulteriore passo avanti per il mercato dei PC. La ripresa avuto inizio nei primi tre mesi dell’anno potrebbe esplodere con l’arrivo del 2025. Per scoprirlo non ci resta che attendere i futuri sviluppi del mercato.