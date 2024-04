UniCredit tiene costantemente aggiornati i propri utenti sulle novità relative al funzionamento dei loro sistemi. In particolare, in una comunicazione recente, i clienti del gruppo bancario sono stati informati dell’arrivo di alcune interessanti novità per quanto riguarda le carte di debito e buddybank.

La comunicazione è avvenuta attraverso la pubblicazione di un lungo documenti, consultabile nell’aria “Comunicazioni”, nella scheda “Documenti” all’interno dell’applicazione, Secondo quanto riferito si tratta di una modifica unilaterale del contratto.

Novità in arrivo per i clienti UniCredit

Una delle questioni più importanti emersa da questa documentazione riguarda la variazione di circuito delle carte di credito MyOne. A proposito, il gruppo bancario spiega che verrà proposta una sostituzione anticipata delle carte di debito internazionali MyOne sul circuito Mastercard. La modifica è stata introdotta per rispondere alle nuove esigenze della sua clientela per quanto riguarda il panorama degli strumenti disponibili sul mercato. La modifica presenterà una scadenza compresa nel periodo che va da febbraio 2025 a novembre 2026.

Secondo quanto è stato dichiarato, la spedizione delle carte fisiche sostitutive avverrà automaticamente. Il PIN (nuovo PAN) delle nuove carte Mastercard sarà lo stesso della precedente carta e non ci saranno modifiche relative al limite di utilizzo. Il processo di sostituzione sarà graduale e tutti i clienti UniCredit possono leggere la comunicazione ufficiale, come detto in precedenza, per conoscere tutti i dettagli relativi a questa sostituzione.

Una seconda novità, messa in evidenza nello stesso documento, riguarda buddybank. Si tratta del conto per smartphone di UniCredit e nella comunicazione gli utenti vengono informati che tra qualche mese potranno integrare in un’unica App (App Mobile Banking UniCredit) tutte le funzioni relative alla Banca Multicanale e a quella relativa al Servizio Online di buddybank. Il servizio di Internet banking accessibile solo tramite App, ha valore solo su buddy, ovvero la Filiale remota di UniCredit.

Entrambe le novità in arrivo sono particolarmente interessanti. Tutti i clienti UniCredit sono invitati a consultare la documentazione pubblicata per conoscere nel dettaglio le modifiche che stanno per arrivare.