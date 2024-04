Microsoft ha iniziato la distribuzione pubblica riservata a tutti gli utenti dell’aggiornamento Moment 5 per i dispositivi dotati di Windows 11. Durante le scorse settimane, nella fase insider, si era molto parlato di questa novità. Ora che finalmente l’upgrade è stato rilasciato non resta che osservare tutte le novità che sono arrivate sui computer con Windows 11 di Microsoft. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità introdotte con questo update.

Il nuovo update per Windows 11

Sicuramente una delle novità più interessanti riguarda il miglioramento per il sistema di condivisione con i dispositivi presenti nelle sue vicinanze. Prima del nuovo upgrade era possibile utilizzare la condivisione nelle vicinanze solo se agganciati a reti private. Ora invece è possibile farlo anche sfruttando quelle pubbliche.

E non è tutto. Sembra che Microsoft abbia migliorato enormemente anche la velocità di trasferimento. Oltre ad aver dato agli utenti la possibilità di assegnare al dispositivo in questione un nome personalizzato, così da facilitarne l’identificazione.

Anche la funzionalità Narrator risulta migliorata con un rinnovamento parziale. Infatti, ora è possibile scegliere tra dieci diverse voci. Quest’ultime possono essere testate e poi scaricate utilizzando il pannello delle impostazioni proprio dell’assistente vocale. In particolare, quest’ultimo è in grado di leggere il testo sullo schermo, anche quello scritto a mano. Il tutto con una modalità migliorata.

Novità in arrivo anche per Voice Access. Da questo momento è possibile utilizzarlo anche in altre lingue: francese, spagnolo e tedesco. In più è stata implementata anche la possibilità di farlo girare su un display. A queste modifiche si aggiungono anche alcune novità “minori”. Per conoscere nel dettaglio tutte le informazioni relative al nuovo upgrade Moment 5 è consigliabile recarsi sul sito web ufficiale di Microsoft. Qui è disponibile una pagina specifica dedicata all’aggiornamento dove si cerca di fornire tutte le indicazioni utili per gli utenti dotati di un dispositivo con Windows 11.