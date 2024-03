Manca sempre meno all’atteso Patch Tuesday di Marzo 2024 per il sistema operativo Windows. In attesa del suo rilascio si stanno diffondendo voci e rumor che anticipano le prossime evoluzioni di Microsoft per il suo sistema Windows 11. Da fonti vicine all’azienda, giungono segnalazioni di potenziali nuove funzionalità che potrebbero essere integrate nelle prossime versioni del sistema operativo, suscitando grande interesse e speculazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

In particolare, sembra che un elemento cruciale destinato a guadagnare maggiore centralità all’interno del sistema operativo sia Copilot, l’assistente virtuale sviluppato da Microsoft. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti attendibili, Copilot potrebbe essere integrato direttamente nell’Esplora File di Windows, apportando significative migliorie nell’esperienza d’uso e nell’efficienza del sistema. Questa anticipazione ha origini nelle segnalazioni di alcuni utenti, i quali hanno individuato riferimenti a una nuova funzionalità denominata “CopilotFEContextMenu” all’interno del codice sorgente di Windows, prevedendo così l’imminente arrivo di questa innovazione.

L’AI si diffonde sempre di più su Windows 11

Ulteriori dettagli sul funzionamento di questa funzionalità di Copilot sono emersi grazie alla divulgazione di screenshot che offrono uno sguardo più approfondito sulle potenzialità di questa integrazione. Secondo quanto riportato nelle immagini, sarà possibile procedere con un semplice clic con il tasto destro del mouse su qualsiasi file presente all’interno dell’Esplora File e trovare tra le opzioni del menu contestuale le voci “Invia a Copilot” e “Riepiloga“. In questo modo i file in questione verranno inviati a Copilot che sarà in grado di elaborarli e offrire un riassunto del loro contenuto.

E non è tutto. Sembra che Microsoft stia progettando di introdurre una funzione di “riscrittura” dei documenti inviati a Copilot, consentendo così agli utenti di ottenere versioni migliorate e ottimizzate dei propri testi. Inoltre, l’intelligenza artificiale di Copilot potrebbe estendere la sua capacità di elaborazione anche alle immagini, consentendo operazioni avanzate come la rimozione dello sfondo da fotografie e immagini, aprendo così nuove possibilità creative e di editing per gli utenti.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali riguardo alla data di lancio di queste nuove funzionalità. Resta quindi da attendere comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft per scoprire quando queste innovazioni potranno essere disponibili per tutti gli utenti Windows.