Google è ben noto per la sua scarsa capacità di mantenere segrete le sue iniziative e soprattutto i suoi prodotti prossimi al debutto. Gli smartphone Pixel sono stati più volte scovati da esperti e non ancor prima del lancio ufficiale e Google potrebbe aver voluto ribaltare la situazione quest’anno assumendosi le proprie responsabilità e mostrando in anticipo il suo prossimo dispositivo della serie Pixel a. Un’immagine rilasciata dalla stessa azienda per la presentazione di Google Fi Wireless mostra un dispositivo che quasi sicuramente è l’ancora ignoto Google Pixel 8a.

Il dispositivo di fascia media potrebbe arrivare sul mercato soltanto il prossimo mese ma l’immagine condivisa da Google e nuove foto scattate dal vivo e diffuse in rete da TechDroider su X svelano ogni particolare estetico fornendo così informazioni complete su quelle che saranno le novità in arrivo con il Pixel 8a.

Google Pixel 8a: foto e specifiche tecniche!

Le foto condivide sulla piattaforma X mostrano la parte frontale e posteriore del Pixel 8a, uno smartphone che sembra presentare alcune piccole differenze rispetto al modello rilasciato lo scorso anno da Google. La scocca posteriore, infatti, perde la lucidità che distingueva il Pixel 7a; la parte frontale accoglie un display OLED FULL HD+ da 6,1 pollici che potrebbe avere una frequenza d’aggiornamento a 120 Hz raggiungendo così un traguardo in più rispetto al modello precedente. Rimangono invariate le cornici sporgenti che distinguono i modelli di fascia media dai top di gamma.

Un altro aggiornamento rilevante riguarda il chip che alimenterà lo smartphone, il quale accoglierà il Tensor G3 presente anche su Pixel 8. Riguardo il comparto fotografico, si dice che Google manterrà un modulo a due sensori, di cui il principale da 64 MP e un ultra grandangolare da 13 MP. La batteria, poi, avrà una capacità di 4500 mAh con ricarica a 27 W.

Il colosso di Mountain View potrebbe annunciare ufficialmente il suo dispositivo nel mese di maggio. Molto probabilmente la conferenza Google I/O prevista per il mese prossimo sarà l’occasione nella quale il Pixel 8a farà la sua prima comparsa ufficiale.