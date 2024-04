In Cina sta per arrivare un nuovo modello chiamato iCar V23. Si tratta del secondo modello della serie che coinvolge la Chery Automobile e Zhimi Technology, brandi di Xiaomi noto soprattutto per il tanto discusso SU7.

La nuova iCar arriva sul mercato presentandosi come un SUV compatto e soprattutto completamente elettrico. Il veicolo sembra rivolto soprattutto ai giovani e dovrebbe essere presentato sul mercato il 12 aprile. Il lancio ufficiale, invece, sarebbe previsto a partire dalla seconda metà di quest’anno.

Cosa sappiamo sul nuovo modello iCar V23

L’iCar V23 è progettato con l’off–road in mente e viene proposto con due configurazioni. La prima è la single moto a trazione posteriore, la seconda una dual motor a trazione integrale. La batteria CATL è disponibile per entrambe le opzioni ed offre con una singola ricarica un’autonomia massima tra 400 e 500 Km.

Il V23, inoltre, propone un angolo di attacco di 43° mentre quello di uscita è di 41°. Avrà un’altezza minima da terra di 212 mm per la sua versione a doppio motore. Dal punto di vista estetico il nuovo fuoristrada a zero emissioni presenta una carrozzeria quadrata e robusta. I fari sono rotondi e il cofano è rialzato. I paraurti sono più spessi e i parafanghi risultano sporgenti. Le maniglie delle portiere sono a filo con la carrozzeria e i cerchi sono da 19” o da 21” e gradini laterali.

Per quanto riguarda l’interno del veicolo iCar V23 troviamo le bocchette di ventilazione di forma rettangolare. Inoltre, è disponibile un rivestimento bicolore e le manopole di regolazione che sono posizionate sotto il display touch centrale. In questo modo è possibile gestire il sistema di infotainment con SoC Qualcomm Snapdragon 8155 in modo semplice e sicuro. Infine, il veicolo iCar V23 viene presentato con una suite completa con sistemi di assistenza alla guida avanzati di Livello 2+.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni ufficiali, quindi possiamo solo aspettare che venga rilasciata la scheda tecnica.