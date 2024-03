Tesla ha condotto test del suo software per la guida autonoma negli Stati Uniti per diversi anni, accumulando esperienza e dati fondamentali per migliorare le sue funzionalità. Il software, denominato Full Self Driving, ha appena ricevuto un importante aggiornamento, segnando un nuovo traguardo nel percorso dell’azienda verso la guida autonoma completa. Nonostante il suo nome, Full Self Driving non offre una guida completamente autonoma, ma piuttosto fornisce un livello 2 di assistenza alla guida, richiedendo al conducente di mantenere le mani sul volante.

Full Self Driving, rivoluzione in movimento

Tesla ha inizialmente rilasciato l’aggiornamento per un gruppo selezionato di utenti alcuni mesi fa, principalmente dipendenti dell’azienda. La novità è che questo aggiornamento è ora disponibile per tutti gli utenti, segnalando un passo significativo verso la democratizzazione di questa tecnologia. La caratteristica più significativa di questo aggiornamento è l’introduzione delle reti neurali per la gestione automatica del veicolo, che sostituiscono il codice scritto manualmente dagli sviluppatori.

Elon Musk ha suggerito che questo aggiornamento rappresenti un passo avanti significativo. Sarà necessario attendere qualche settimana per valutare appieno le capacità delle reti neurali di Tesla e osservare i feedback dei test. Questo aggiornamento è cruciale per Tesla, in quanto l’azienda deve competere in un settore in continua crescita. Molte altre case automobilistiche, infatti, stanno sviluppando sistemi di guida autonoma che potrebbero superare il livello 2 di Tesla.

La versione 12.3 di Full Self Driving è attualmente in distribuzione per gli utenti che hanno aderito alla versione beta negli Stati Uniti. L’obiettivo è di raccogliere ulteriori dati e feedback per continuare a migliorare le funzionalità del sistema. Questo processo iterativo è fondamentale per il successo a lungo termine di Tesla nel settore della guida autonoma, poiché consente all’azienda di adattarsi rapidamente alle nuove sfide e alle esigenze dei consumatori.

Guida autonoma e sicurezza stradale

Questo aggiornamento evidenzia la rapida evoluzione della tecnologia nella guida autonoma e le sfide che le aziende come Tesla devono affrontare nel rimanere competitive in un settore in continua crescita.

I progressi tecnologici possono portare benefici in termini di sicurezza e comodità. E’ essenziale valutare attentamente i rischi e le implicazioni etiche dell’automazione nella guida. Inoltre, la diffusione di tali tecnologie solleva importanti interrogativi sulla regolamentazione e sulla responsabilità legale, che richiedono un approccio ponderato da parte dei legislatori e degli attori del settore.