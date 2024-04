CoopVoce, gestore virtuale molto famoso e potente nel mondo della telefonia mobile, ha cambiato un po’ le regole del gioco.

Rispetto al passato, la motivazione principale che porta l’utente a scegliere un’offerta mobile di un gestore invece che un’altra, sta in diversi fattori fondamentali. Ciò che viene valutato riguarda sicuramente il prezzo di vendita mensile, ormai la discriminante principale.

In secondo luogo ci sono i contenuti, ormai anch’essi fondamentali per non avere problemi durante il normale decorso della giornata. Terzo ed ultimo, ma non per importanza, è l’aspetto della qualità di rete: serve a poco avere tutto quando non c’è ricezione.

CoopVoce possiede tutte queste peculiarità e a rispecchiarle è la sua nuova offerta EXTRA 300 con tutto incluso nel prezzo.

CoopVoce: torna ufficialmente la EXTRA 300 con un prezzo mensile di 9,90 € al mese

Unitamente a quanto vista durante l’ultimo periodo, CoopVoce intende continuare a dominare secondo i suoi soliti standard. Le offerte di questo famosissimo gestore virtuale riescono a garantire quantità e qualità, ma soprattutto convenienza ogni mese e per sempre. Non bisogna infatti dimenticare che le offerte mobili del celebre provider di Coop hanno una durata infinita: i prezzi non cambiano mai e le rimodulazioni non valgono.

Lo stesso vale per quest’ultima soluzione lanciata sul sito ufficiale, un piacevole ritorno ma con un prezzo scontato: la EXTRA 300. Questa costa solo 9,90 € al mese e ne prevede uno totalmente gratis. Anche il costo di attivazione non si paga. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e con ben 300 giga in 4G per navigare.

Sono moltissimi i servizi offerti gratis dal provider e non c’è alcun limite per chi vuole sottoscrivere l’offerta. Mentre gli altri gestori destinano le loro offerte mobili solo ad alcuni utenti provenienti da determinate esperienze, CoopVoce offre la sua EXTRA 300 a tutti, anche ai già clienti.