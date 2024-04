Apple iPhone 15 Pro è lo smartphone che tutti gli utenti desiderano nell’ultimo periodo, e che dovrebbero assolutamente acquistare, nel momento in cui sono interessati a mettere le mani su un prodotto completo in ogni sua parte, capace comunque di garantire prestazioni al top, a patto che si sia disposti ad investire un ingente quantitativo di denaro.

La promozione attiva proprio in questi giorni su Amazon prevede una riduzione di quasi 200 euro sul valore originario, tutto per la versione da 128GB di memoria interna. Dovete ricordare, infatti, che il dispositivo in questione si differenzia dagli altri in commercio per alcuni aspetti importanti, tra cui appunto il quantitativo di ROM, che non può in nessun modo essere incrementato con l’ausilio di una microSD.

Apple iPhone 15 Pro: un’occasione incredibile

Apple iPhone 15 Pro è lo smartphone del momento, anche per il suo eccellente prezzo di vendita. Lanciato sul mercato nel corso del mese di Settembre 2023, la versione corrente era disponibile a 1239 euro, cifra irraggiungibile per la maggior parte di noi, che è stata sapientemente ridotta di 190 euro da parte di Amazon, applicando difatti uno sconto del 15%, fino a raggiungere il valore finale di soli 1049 euro. Premete qui per acquistarlo subito.

Ciò che contraddistingue il nuovo modello dell’azienda di Cupertino è senza dubbio la scocca in titanio, materiale che dovrebbe riuscire e permettere di innalzare notevolmente il livello qualitativo, rendendolo decisamente più resistente ad urti e graffi di vario genere (nella parte frontale troviamo invece il Ceramic Shield, con resistenza a schizzi e polvere). Il sistema di fotocamere innalza ulteriormente lo smartphone verso un livello mai visto, essendo composto da ben 7 sensori quasi unici nel loro genere, completati dal tasto azione personalizzabile.