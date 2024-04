Il mese di aprile si apre con una montagna di promozioni da Mediaworld, il tempio dell’innovazione tecnologica. Nel fresco volantino, un vero e proprio scrigno di tesori digitali, spiccano proposte irresistibili per chi desidera aggiornare il proprio smartphone. Tra le gemme più scintillanti, brilla il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB, una vera meraviglia del settore tech abbinata a un’intelligenza artificiale avanzata, proposto a un prezzo incredibilmente conveniente di 1499€. Non da meno, l’Honor Magic 6 Pro, altra occasione irripetibile, disponibile al prezzo competitivo di 1099 €, oppure l’iPhone 15 Pro, un gioiello di design e funzionalità pensato anche per i più esigenti professionisti, proposto sempre a 1099 €. Ma le sorprese non finiscono qui. Mediaworld offre la possibilità di fare un upgrade senza rimpianti, consentendo di portare il vostro vecchio telefono e ricevere un buono d’acquisto pari al suo valore. Una soluzione incredibile per chi desidera un cambio di passo senza svuotare il portafoglio.

Mediaworld, un mondo di opportunità

L’ eccezionalità delle offerte di

Mediaworld però non si esaurisce nei confini degli smartphone, anche i laptop si fanno protagonisti indiscussi del volantino. Tra le proposte più accattivanti, spicca il nuovissimo MacBook Air M2, un concentrato di potenza e versatilità proposto a soli 1149 €. Seguito dal notebook Asus mod F1504ZA a 729 € e dal notebook IdeaPad Slim 3 Lenovo, un’opzione dall’eccellente rapporto qualità-prezzo a soli 399 €, per soddisfare anche le esigenze dei budget più contenuti.

Ancora, per chi preferisce un computer fisso, è disponibile il desktop IdeaCentre 3 Lenovo mod 07IAB7 , con processore Intel Core i3, RAM da 8 GB e SSD da 256 GB, a un incredibile prezzo di 349 €, da abbinare al monitor Philips Monled mod 273V7QDAB a soli 109 €. Con queste offerte, la nota catena di negozi di tecnologie si conferma come un faro nella notte per gli appassionati del settore tech offrendo l’accesso a prodotti di qualità a prezzi davvero imbattibili.