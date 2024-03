Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma assoluto che tutti gli utenti devono correre ad acquistare, nel momento in cui sono alla ricerca del meglio del meglio, per quanto riguarda ovviamente il solo mondo Android. Il suo prezzo è indubbiamente più alto del normale, ma ciò non impedisce di esercitare un certo appeal sul pubblico.

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono innumerevoli, tutto si concentra, tra le varie cose, sul bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale, un componente che fa invidia alla maggior parte dei dispositivi in commercio, che innalza di molto il livello qualitativo generale. Il processore non è assolutamente da meno, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con una configurazione di base che prevede anche 12GB di RAM e 256GB di memoria interna integrata.

Samsung Galaxy S24: un prezzo davvero unico nel suo genere

Nel momento in cui iniziate a pensare di acquistare un Samsung Galaxy S24 Ultra, dovete prima di tutto sapere che il prezzo di vendita è elevato, decisamente superiore al normale, infatti il modello in questione raggiunge 1728 euro. Essendo poi un prodotto lanciato sul mercato da relativamente poco, la riduzione applicata non è tanto elevata, corrisponde esattamente a 100 euro, per un valore finale di circa 1628 euro (acquistatelo a questo link).

Tutti coloro che sceglieranno di aggiungerlo al proprio carrello, nella versione corrente, devono comunque sapere che riceveranno un piccolo regalo, corrispondente alle Samsung Galaxy Buds2 Pro incluse nel prezzo. Sono cuffiette true wireless di qualità assoluta, utilissime per riuscire ad ascoltare la musica in libertà, godendo oltretutto di una buona autonomia generale, senza mai essere costretti ad investire aggiuntive rispetto a quelle iniziali previste per lo smartphone stesso.