L’app di messaggistica più usata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la piattaforma ha al suo interno miliardi di chat e ha reso i nostri cellulari il centro multimediale delle nostre conversazioni, un vero hub sociale digitale che, come giusto che sia, è personalizzabile secondo i nostri gusti.

In tal senso WhatsApp negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, consentendo una personalizzazione profonda e capillare dell’app sul nostro smartphone, dalla scelta del tema tra scuro e chiaro alla possibilità di cambiare sfondo alle nostre chat singolarmente o in blocco, scopriamo insieme come si fa sia su iOS che su Android.

Ecco come cambiare lo sfondo chat su iOS e Android

Cambiare sfondo per tutte le chat su Android:

Aprite l’app di WhatsApp e cliccate sui tre puntini in alto a destra, così facendo aprirete le impostazioni

Cliccate prima su Chat e poi sulla voce Sfondo Chat

Si aprirà così un menù apposito all’interno del quale potrete scegliere tra gli sfondi predefiniti di WhatsApp, alcuni a tinta unita e le foto della vostra galleria da usare proprio come sfondo WhatsApp.

Tocca Imposta sfondo per confermare.

2. Cambiare sfondo per una singola chat:

Apri la chat che desideri personalizzare e tocca sul nome del contatto o del gruppo in alto

Seleziona la voce Sfondo e suono e poi Scegli nuovo sfondo

e poi Ora gli step sono identici a quelli sopra, si aprirà il medesimo menù ma solo per quella chat

Lo sfondo selezionato verrà applicato alla chat scelta.

Cambiare sfondo per tutte le chat su iOS:

Apri l’app di WhatsApp e vai sulla voce Impostazioni, Chat e Sfondo chat

e Lo sfondo che potrai scegliere sarà inerente la modalità attiva sul device, chiara o scura:

Dopodiché potrai scegliere tra una foto della galleria, una foto predefinita WhatsApp oppure una definita come Luminosa o Scura

Tocca Imposta per confermare.

2. Cambiare sfondo per una singola chat: