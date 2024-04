Vodafone, le SILVER sono due e piene di GIGA: eccone 200

Si sta pian piano aprendo un nuovo spiraglio per Vodafone per tornare a dominare. Il primo periodo apripista per il gestore colorato di rosso è stato rappresentato dagli ultimi tre mesi del 2023. Adesso la situazione sembra essere ancor migliore: le offerte costano poco ed offrono molto.

Sono tornare le Silver e tanto basta per far capire cosa vuole il gestore: dominare e battere le aziende rivali sul territorio italiano.

Vodafone batte tutti con le sue Silver: le promo storiche partono da 7,99 € al mese

La scelta questa volta varia tra due soluzioni differenti tra loro, entrambe della solita gamma regina in casa Vodafone: la tanto amata Silver.

Serviva qualcosa di grande e questa volta è arrivato: ecco le due offerte che partono da un prezzo di soli 7,99 € al mese. La prima è la Silver 100, soluzione mobile che con i suoi 100 giga in 4G consente la navigazione di alta qualità agli utenti. Ci sono ovviamente al suo interno anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

La seconda offerta è ugualmente vantaggiosa ma offre qualcosa in più per un prezzo di soli 9,99 € mensili. Qui ci sono minuti e messaggi illimitati verso chiunque con 150 giga in 4G tutti i mesi. Il vero vantaggio è che sia la prima che la seconda offerta il primo mese costeranno solo 5 €.

Ci sono degli appunti da fare, soprattutto in merito a chi può sottoscrivere queste offerte e ai regali concessi dal gestore. Le soluzioni appena illustrate possono essere scelte da coloro che provengono da Iliad o dai tanti gestori virtuali presenti sul territorio italiano.

Per quanto concerne invece il regalo, Vodafone permette a tutti quelli che scelgono il servizio Smartpay, che offre la ricarica automatica, di avere dei giga in più sulla propria offerta. Basta scegliere questa soluzione per averne addirittura 50 da aggiungere a quelli presenti nelle Silver.