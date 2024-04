A quanto pare per la gigafactory di Berlino di Tesla è arrivata una grossa novità, stando le ultime notizie quest’ultima avrebbe iniziato a produrre modelli con la guida a destra destinati specificatamente al mercato indiano, i primi modelli potrebbero raggiungere infatti questo paese entro la fine dell’anno, e la prima volta che una fabbrica tedesca inizia a produrre veicoli con la guida a destra dal momento che generalmente di questa tipologia di auto si è sempre occupato lo stabilimento Tesla di Shanghai, suo principale hub di esportazione, al quale ora si affiancherà la sede in Germania, si tratta di una notizia legata alla nuova aliquota fiscale sulle importazioni che l’India ha recentemente inaugurato.

Dazi più bassi

Il mese scorso il governo indiano ha deciso di abbassare i dazi doganali sulle importazioni dei veicoli elettrici, l’unica condizione imposta le case automobilistiche è che queste ultime investano almeno 500 milioni di dollari nel paese, iniziando la produzione delle loro vetture entro tre anni, secondo la nuova normativa dunque le aziende possono importare fino a 8000 automobili all’anno usufruendo dell’aliquota fiscale più bassa.

Si tratta di una notizia sotto certi aspetti molto prevedibile dal momento che Tesla negli ultimi anni si è molto interessata all’India, Elon Musk ha incontrato diverse volte anche il Primo Ministro Narendra Modi, Secondo le ultime indiscrezioni poi entro la fine di aprile un team di Tesla si recherà appositamente in India per individuare una serie di siti dove poter costruire una fabbrica per le proprie auto elettriche, l’investimento potenziale dovrebbe attestarsi intorno ai 2/3 miliardi di dollari.

Ovviamente come tutte le indiscrezioni anche queste ultime sono da prendere con le pinze dal momento che il rapporto tra te Tesla e l’India non è nuovo ad alti e bassi molto ripidi, già in passato si sono avuti avvicinamenti e allontanamenti repentini.