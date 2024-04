Le migliori cuffie auricolari in circolazione restano senza dubbio le Apple AirPods di seconda generazione, ideali per gli utenti in possesso di un dispositivo dell’azienda di Cupertino, possono essere acquistate su Amazon con un risparmio non da poco, rendendo decisamente felici invece tutti coloro che da tempo speravano di acquistarle.

Come la maggior parte dei prodotti dell’azienda di Cupertino, anche il seguente nasce per essere utilizzato in via quasi esclusiva con i prodotti Apple, innalzando non di poco la qualità generale, grazie comunque ad un rapporto qualità/prezzo invidiabile. In confezione è possibile trovare sia le cuffiette che la custodia di ricarica, anch’essa di colorazione bianca lucida, di piccole dimensioni, che rende sicuramente più facile il trasporto ovunque si desideri.

Apple AirPods: l’offerta più pazza di questi giorni

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare le Apple AirPods di seconda generazione, oggi il loro prezzo è veramente ridotto rispetto al listino di 149 euro, infatti lo sconto applicato da Amazon corrisponde esattamente al 27%, così da poter spendere solamente 109 euro, per l’acquisto e la consegna a domicilio a titolo completamente gratuito. Potete comprarle premendo questo link.

Il modello in promozione non presenta il connettore USB-C caratteristico della nuova generazione, anche se comunque supporta la ricarica wireless, in modo da non essere sempre costretti a collegarle fisicamente alla rispettiva porta. L’autonomia, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 24 ore di utilizzo continuativo, ed oltretutto è disponibile il comando Ehi Siri vocale, così da poter accedere all’assistente direttamente con la propria voce, senza dover toccare fisicamente le cuffiette stesse.

Spedizione rapida e consegna in pochissimi giorni al vostro domicilio, tutto gestito da Amazon, la quale offre il periodo di reso gratuito di soli 14 giorni.