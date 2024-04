Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono cuffiette true wireless di ottima qualità che permettono ai singoli consumatori di raggiungere un elevato livello di riproduzione audio, mantenendo una spessa complessivamente molto più bassa del normale, infatti proprio in questi giorni possono essere acquistata a meno di 20 euro.

Il prodotto è disponibile nella sua colorazione bianca, completamente realizzato in plastica di buona qualità, ed adatto/compatibile con tutti gli smartphone, tablet e dispositivi che presentano connettività bluetooth di ultima generazione (5.3). All’interno delle cuffiette trova posto un driver dinamico da 12 millimetri, con un buon volume massimo raggiungibile ed una potenza generalmente in linea con le aspettative per un prodotto di questo tipo. La resistenza all’acqua, con certificazione IP54, le rende perfette per gli utenti che vogliono utilizzare ad esempio con allenamenti di vario genere.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite: l’offerta più pazza della settimana

E’ arrivato il vostro momento di acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, splendide cuffiette true wireless pensate per gli utenti che sono alla ricerca di qualità, senza però andare a sforare la spesa di 19,99 euro. Questo è il prezzo di vendita attuale del prodotto su Amazon, approfittando giustappunto dello sconto del 45% applicato, che prevede l’effettiva riduzione di 15 euro sul listino di 34,99 euro. Le potete trovare ed acquistare qui.

L’autonomia è uno dei punti di forza del prodotto, essendo comunque in grado di garantire fino a 20 ore di utilizzo continuativo, sfruttando i cicli di ricarica garantiti dalla custodia presente direttamente in confezione. Nella scheda tecnica potreste leggere la dicitura cancellazione rumori AI, in questo caso si parla più che altro della possibilità di sopprimere il rumore ambientale, sopratutto nelle chiamate, ma non per quanto riguarda la riproduzione musicale.