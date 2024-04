Truffa E-MAIL: è così che vi SVUOTANO il conto, difendetevi

Coloro che non hanno sentito ancora parlare di una truffa arrivata tramite e-mail, dovrebbero stare molto attenti. In queste ore sta girando un inganno che vuole portare gli utenti a credere di essere stati corteggiati ufficialmente da una ragazza.

Purtroppo non c’è nulla di vero e si tratta solo di una truffa pronta a rubare i soldi dalle carte di credito e dati personali. Basta seguire alcune linee guida per evitare di cascare nel tranello, che potrebbe rivelarsi molto più pericoloso del previsto. In basso ci sono diverse indicazioni molto preziose per tutti.

La nuova truffa mette gli utenti di fronte al pericolo: il trucco per non cascarci

Prima di dire qualsiasi altra cosa, il modo perfetto per capire quando si tratta di un inganno è dare un’occhiata al testo. I truffatori spesso prendono messaggi tradotti da altre lingue ed è per questo motivo che si presentano con un lessico sconnesso e impreciso. Lo stesso vale anche per il messaggio in questione.

In poche parole il povero utente malcapitato che riceve la mail crede a quanto detto alla fine del testo. I truffatori, che si nascondono dietro una finta ragazza, promettono il numero di telefono della fanciulla solo dopo la registrazione ad un sito di incontri.

Ricordiamo che l’unica cosa da fare per non cascare negli inganni arrivati tramite e-mail è non cliccare sui collegamenti ipertestuali. In questo modo si può leggere tranquillamente tutto il testo e aprire la mail senza incorrere in alcun pericolo.

Per identificare una situazione del genere può essere utile anche dare un’occhiata all’indirizzo del mittente: spesso invece di terminare con “@live.it”, “@gmail.com” o magari con con il suffisso di un sito famoso, gli indirizzi terminano con lettere a caso. Questo è un chiaro indicatore che si tratta di una truffa che a breve potrebbe avere effetti devastanti.