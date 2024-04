Truffa ai danni degli UTENTI italiani, ecco il messaggio INCRIMINATO

Purtroppo ancora una volta ci si ritrova a parlare di una truffa che ha sconvolto gli utenti, mettendoli anche in serie difficoltà. Moltissime persone sono solite aprire la loro e-mail e dare un’occhiata anche ai messaggi più particolari, proprio come quello che abbiamo incollato in basso.

Questa volta i truffatori vogliono far credere che una donna (ovviamente fittizia) si sia invaghita del povero malcapitato di turno, con lo scopo di conoscerlo su un sito di incontri. Purtroppo ci stanno cascando sempre più persone nelle ultime ore e questo sta diventando un grave problema.

Questa truffa è diventata molto pericolosa nel giro di poche ore: ecco il problema

Questo messaggio che trovate qui sotto è diventato virale in poche ore all’interno delle caselle e-mail degli utenti italiani. Purtroppo molte persone ci sono cascate, cliccando sul link contenuto alla fine del testo.

A rendere tutto più difficile ci pensa spesso un’immagine che viene allegata, la quale mostra una donna in abiti succinti e spesso anche totalmente nuda. Si spinge poi l’utente a compilare un form di iscrizione al finto sito di incontri, rubandogli così dati personali e delle carte di credito.

“Ciao,

Ti sto aspettando sul sito, mio buon amico.Voglio una comunicazione segreta e un po’ di flirt, solo per cambiare.

Se condividi questo tipo di comunicazione, ti sto già aspettando nel mio profilo sul sito di incontri.

Ho messo tra i preferiti la pagina: AuroraBliss (trovami sul sito).

Aggiungiamo un po’ di romanticismo alle nostre vite!

A proposito, mi chiedo se ti piace la mia foto.

Spero che abbia suscitato in te almeno un po’ di interesse.

Aspetto con ansia una tua risposta!

Profilo:”

L’unico modo per identificare subito testi del genere è dare un’occhiata all’italiano con cui vengono scritti. Molto spesso sembra frutto di una traduzione venuta male. Un altro indizio è anche l’indirizzo e-mail mittente, spesso sconclusionato.