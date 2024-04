Vodafone, AUMENTO improvviso del prezzo di un servizio: utenti furibondi

Gli utenti che hanno un’offerta Vodafone sul loro smartphone potrebbero ritrovarsi improvvisamente a subire un aumento. L’azienda infatti ha ufficialmente annunciato che a partire dal rinnovo del prossimo 2 maggio 2024, ci sarà un rincaro. Questo riguarderà il servizio Rete Sicura Mobile, con un costo che dunque lieviterà improvvisamente.

Per tutti i clienti con un’offerta ricaricabile, l’aumento previsto porterà il costo finale a 2,49 € al mese. Si tratta di 0,50 € euro in più rispetto a coloro che provvedono ad una nuova attivazione. Stando a quanto riportato ufficialmente infatti, Vodafone prevede un costo di 1,99 € al mese per questo servizio molto utile.

Secondo quanto dichiarato ufficialmente in una nota da Vodafone, questo aumento è stato necessario proprio in ottica del miglioramento costante dei servizi tecnologici. Dopo un paio d’anni dall’aumento precedente dunque ecco un ulteriore rincaro che riguarda il servizio Rete Sicura Mobile di Vodafone.

Vodafone: un aumento che non piace al pubblico, il servizio sale di 50 centesimi

Sono ormai un paio di giorni che gli utenti che sono stati interessati da questa nuova modifica contrattuale stanno ricevendo un avviso. Vodafone ha infatti inviato loro un SMS che racchiude tutti i dettagli sia sui tempi che sui costi.

Parlando del servizio, Rete Sicura è stato ufficializzato per la prima volta nel 2013 quando il prezzo di lancio fu di 0,99 € per ogni mese. Il suo scopo è quello di offrire il blocco per l’accesso ai siti e a tutti i contenuti web che presentano dei rischi. In questo modo si prevede ogni tentativo di furto dei dati ma anche una protezione verso i tentativi di phishing.

Pian piano sono arrivate tante nuove funzionalità all’interno di questo servizio. Tra queste anche la possibilità di verificare l’eventuale esposizione dei propri dati personali all’interno del dark web.

Chi attualmente vuole effettuare il recesso non accettando queste modifiche può farlo liberamente senza penali e costi ulteriori.