Un’innovazione rivoluzionaria sta sconvolgendo il mondo dell’assistenza basata sull’intelligenza artificiale, ci riferiamo in particolare a Copilot per Microsoft 365. Il già potente assistente virtuale, infatti, ha appena ricevuto un aggiornamento epocale. Passando al modello GPT-4Turbo, il culmine dell’evoluzione nell’ambito dei modelli linguistici.

Questo avanzamento tecnologico promette di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con gli assistenti virtuali. Ma potrebbe anche avere profonde implicazioni nel mondo del lavoro e della produttività aziendale. Una delle sue caratteristiche più sorprendenti riguarda la rimozione dei limiti precedentemente imposti sul numero e sulla lunghezza delle conversazioni. Oltre all’aumento del numero di file che possono essere caricati.

Copilot, una nuova frontiera per gli utenti

Tutto ciò significa che i fruitori di Copilot per Microsoft 365 possono ora godere di una maggiore flessibilità e libertà nell’interazione con l’assistente virtuale, potendo esplorare argomenti più complessi e approfondire le discussioni senza ostacoli. In più, il potenziamento dell’offerta relativa alla creazione di immagini attraverso Microsoft Designer promette di portare la creatività a nuovi livelli. Consentendo di generare un numero significativamente maggiore di immagini ogni giorno, con tempi di attesa ridotti grazie al modello DALL-E 3 di OpenAI.

Oltre alle implicazioni individuali, l’aggiornamento del noto chatbot per Microsoft365 potrebbe avere un impatto significativo anche sul mondo aziendale. Con la capacità di raccogliere e analizzare informazioni da una vasta gamma di fonti, tra cui chat, email, documenti e contatti, il nuovo modello Turbo offre alle aziende un alleato potente per migliorare l’efficienza operativa e la produttività del team. Integrato in piattaforme come Teams, Word, Outlook, PowerPoint ed Excel, Copilot si posiziona come uno strumento indispensabile per ottimizzare i flussi di lavoro e facilitare la collaborazione all’interno delle organizzazioni. Con un investimento mensile di 28,10 euro è ora più accessibile che mai, offrendo un rapporto qualità-prezzo senza precedenti, per le società che cercano di abbracciare l’innovazione tecnologica rimanendo competitive.