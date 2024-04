OnePlus 12R è uno smartphone di ottima qualità che vuole convincere gli utenti con prestazioni al top, ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti prima d’ora. Grazie alle ultime offerte di casa Amazon, la spesa risulta essere fortemente ridotta rispetto al listino originario.

Il modello attualmente disponibile a basso prezzo prevede una configurazione di base altamente standardizzata, composta più che altro da 16GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna, che risulta essere a sua volta espandibile tramite l’ausilio di una microSD esterna. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è senza dubbio l’aspetto estetico di uno smartphone nato effettivamente per distinguersi dalla massa, mantenendo quell’iconicità che contraddistingue i device di casa OnePlus.

OnePlus 12R: un prezzo davvero ridicolo attivo per poco

Disponibile nella più classica versione con garanzia di 2 anni, valida direttamente dalla data d’acquisto, e completamente sbrandizzato (gli aggiornamenti sono quindi rilasciati dal produttore stesso), lo smartphone sarebbe in vendita ad un prezzo di listino di 699 euro, prezzo che viene ridotto del 9% fino ad arrivare al valore finale attuale di 635,49 euro (premete questo link per acquistare).

I punti di forza dello smartphone di OnePlus sono molteplici, si parte semplicemente dalla batteria da 5500mAh, utilissima per riuscire a godere del prodotto per lunghi periodi, prima di effettivamente essere costretti a ricorrere alla presa a muro (sfruttando oltretutto la ricarica SuperVooc a 100W). Il display è un AMOLED con risoluzione a 1.5K, il quale si appoggia perfettamente sul refresh rate a 120Hz, raggiungendo anche dimensioni di 6,78 pollici di diagonale, e sfruttando la tecnologia LTPO per la variazione dinamica dello stesso refresh rate. Il tutto supporta il Dolby Vision HDR con colore a 10 bit, ed anche HDR10+, mosso dal sistema operativo Android con personalizzazione grafica OxygenOS 14.