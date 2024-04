Amazon ha realizzato un programma appositamente creato per gli studenti. Si tratta di Amazon Prime Student. Con quest’ultimo gli utenti hanno a propria disposizione tutti i vantaggi offerti dall’e–commerce. Tra questi troviamo spedizioni gratuite, servizi di streaming, spazio di archiviazione extra e molto altro ancora.

Chi procede con questa attivazione ha accesso ad un periodo di prova pari a 90 giorni senza costi aggiuntivi. Dopo il periodo senza costi, Prime Student verrà convertito automaticamente e verrà attivata un’iscrizione a pagamento. Quest’ultima può essere annuale o mensile. L’abbonamento fornisce i vantaggi citati e ha validità fino al momento della laurea o in generale per un massimo di quattro anni.

Amazon Prime Student: i vantaggi dell’abbonamento

Se non si vuole passare automaticamente all’iscrizione dopo il periodo di 90 giorni, è possibile modificare le impostazioni di Prime Student nella sezione “Gestisci impostazioni Amazon Prime”.

Una volta arrivati alla laurea, o al compimento del quarto anno di iscrizione, come accennato, l’abbonamento terminerà e si convertirà in autonomia in un nuovo abbonamento Amazon Prime, offerto al suo prezzo standard. Se siete interessati e volete conoscere tutte le informazioni utili per poter accedere a questi servizi vi consigliamo di visitare il sito web ufficiale di Amazon ed informarsi.

Nel caso in cui abbiate già terminato gli studi, ma vogliate comunque azzerare le vostre spese di spedizione per gli account su Amazon, è possibile procedere subito iscrivendosi al piano Amazon Prime. In questo caso sono compresi 30 giorni di iscrizione gratuita prima di passare al piano annuale o mensile dell’abbonamento. Con Prime è possibile ottenere gratis un abbonamento a Prime Video e giochi gratis con Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre tre mesi di Music Unlimited e due mesi di Kindle Unlimited, oltre che 30 giorni di Audible.

Con un abbonamento di questo tipo, i vantaggi sono tantissimi e possono essere il giusto incentivo per accedere ai servizi offerti da Amazon. Che siate interessati al pino per gli studenti o a quello “base” la procedura è molto semplice ed è disponibile per tutti gli utenti sulle piattaforme Amazon.