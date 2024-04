Apple MacBook Air rappresenta il portatile di Apple che può a tutti gli effetti essere considerato il giusto compromesso per gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione relativamente economica, ma che allo stesso tempo permetta loro di entrare di diritto nell’ecosistema aziendale.

Alla base del dispositivo in promozione troviamo un ampio display da 13,6 pollici di diagonale, un Liquid Retina dalla qualità incredibile che viene sapientemente supportato da processore M2 di penultima generazione (ricordiamo infatti essere disponibile sul mercato l’M3), con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Da un punto di vista puramente estetico il notebook rappresenta al massimo la qualità dei device di casa Apple, mantenendo eleganza e materiali di alto livello, al giusto prezzo.

Apple MacBook Air: uno sconto assurdo valido per poco

Acquistare un Apple MacBook Air non richiede una spesa così alta quanto si potesse pensare fino a poco tempo fa, dovete infatti sapere che il valore di listino del modello citato nel nostro articolo è di 1349 euro, ma Amazon ha altri piani per cercare di spingere il più possibile gli utenti all’acquisto, applicando una riduzione del 19%, che corrisponde effettivamente ad uno sconto di 250 euro, per una spesa che si aggira attorno a 1099 euro. Acquistatelo direttamente qui.

La colorazione proposta nel nostro articolo è la Grigio Siderale, nulla vi vieta però di acquistare il prodotto ad un colore differente, tra i 3/4 attualmente disponibili su Amazon (attenzione però, i prezzi potrebbero differire). Ciò che non cambia è sicuramente la grande portabilità del prodotto, con il suo peso di 1,24 kg, infatti, può facilmente essere trasportato praticamente dovunque si desideri, posizionandolo ad esempio anche in uno zaino, senza troppo fastidio o difficoltà.