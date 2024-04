Forbes fornisce una classifica con un elenco degli uomini più ricchi del mondo. Il magazine autorevole, anche quest’anno, ha aggiornato la sua classifica. La notizia più sorprendente è quella riguardante il “primo posto”. A preannunciare questa notizia c’è anche Bloomberg.

La vetta da qualche tempo occupata da Elon Musk ora vede un altro nome che primeggia sugli altri. La notizia ha preso in contropiede tutti. Chi ha preso il posto del noto CEO di Tesla?

Musk lascia il primo posto tra gli uomini più ricchi

Secondo quanto riportato da Forbes attualmente l’uomo più ricco del mondo è Bernard Arnault parte del gruppo della moda LVMH. I calcoli del magazine evidenziano che il patrimonio stimato di Arnault è di circa 233 miliardi di dollari. Elon Musk scende al secondo posto con un patrimonio di circa 195 miliardi di dollari.

Questo “calo” è solo l’inizio per Musk. Sembra infatti che il numero uno di SpaceX e Tesla debba tenere gli occhi aperti. Anche Jeff Bezos sta scalando la classifica con 1 miliardi di dollari che lo separa da Musk con il suo patrimonio di 194 miliardi. Al quarto posto, si posiziona Mark Zuckerberg. Il CEO di Meta segue le altre posizioni con circa 177 miliardi di dollari.

Secondo quanto detto da Forbes Italia, in una recente dichiarazione in merito alla classifica, sembra che a cambiare le carte in tavola sia stato anche il costante sviluppo dell’intelligenza artificiale. A prova di ciò, nella classifica troviamo Lisa Su di AMD con un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari, ed anche Sam Altman di OpenAI con 1 miliardo di dollari. Anche se parte di comparti differenti, i due sono legati indissolubilmente. Da una parte, infatti, troviamo un’azienda che lavora nel settore dei semiconduttori, dall’altra invece c’è una startup che ha sviluppato un chatbot rivoluzionario. Sorprende invece sapere che in classifica non è presente Jensen Huang di NVIDIA.