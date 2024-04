Tutti gli utenti in Italia vogliono avere in casa una macchina da caffè Espresso, soluzione ideale per riuscire ad avere continuamente a disposizione un caffè di qualità, ed allo stesso tempo in grado comunque di assomigliare il più possibile a quanto ad esempio è possibile bere direttamente al bar.

Con Amazon è possibile pensare di acquistare un prodotto di qualità al giusto prezzo, realizzato direttamente da Cecotec, azienda leader nel settore degli elettrodomestici (con sede in Spagna), dal nome Cafelizzia 790, con sistema di riscaldamento rapido a 20 bar, ed attivabile in modalità automatica, con la sua capacità di realizzare 1 o 2 caffè in contemporanea. Sul mercato esistono differenti colorazioni dello stesso prodotto, per una maggiore versatilità e possibilità di utilizzo da parte del consumatore finale, pur mantenendo comunque un design assolutamente elegante e moderno.

Macchina da caffè Espresso in promozione: ecco oggi quanto costa

Se volete oggi acquistare la macchina da caffè Espresso di Cecotec, dovete sapere che il prezzo mediano disponibile su Amazon è di 90,99 euro, una cifra comunque più che abbordabile, ma che allo stesso tempo è stata fortemente ridotta da Amazon, per avvicinare gli utenti all’acquisto, mettendo così a disposizione uno sconto del 13%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 79 euro. Acquistatela premendo questo link.

La potenza in erogazione della pressione è di 20 bar, un quantitativo più che allineato con le richieste della popolazione, perfetto per la buona riuscita di cappuccini o il montaggio del latte. Le dimensioni sono tutt’altro che elevate, essendo comunque un prodotto che raggiunge 37 x 20 x 36 centimetri, ciò che la contraddistingue è l’essere particolarmente snella, soluzione che facilita di molto il posizionamento sulla cucina o in qualsivoglia altro luogo la si voglia effettivamente utilizzare. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon.