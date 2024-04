Tutti avrete sicuramente sentito parlare del famoso martello di Thor, il Mjolnir, simbolo indistruttibile e impugnabile solo da coloro ritenuti degni della mitologia norrena e arma del dio del tuono che è in grado di canalizzare l’energia del fulmine.

Ecco che Asus ha deciso di scegliere proprio quest’arma per canalizzare tanta energia elettrica, è infatti arrivato tra noi Asus Rog Mjolnir, una power station dedicata che alimenterà componenti anche molto energivore consentendone un perfetto funzionamento.

Una power station per chi non lo sapesse è una batteria gigante che consente di alimentare strumenti anche molto affamati di energia, un esempio è appunto un PC da gaming non connesso all’alimentazione di casa, ed ecco dunque che arriva Asus Rog Mjolnir e no, non siamo davanti ad un easter egg o un pesce d’Aprile posticipato, la scelta di Asus è reale.

