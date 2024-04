In questi giorni su Amazon sono state attivate tantissime offerte molto speciali, che spingono il consumatore verso l’avere la possibilità di acquistare i migliori prodotti, raggiungendo prezzi decisamente più bassi del normale. Questo viene esteso oggi al Samsung Smart Monitor M8, un dispositivo da 32 pollici di diagonale, il cui prezzo è stato fortemente abbassato.

La risoluzione massima raggiungibile corrisponde per l’esattezza all’UltraHD, meglio definito 4K a 3840 x 2160 pixel, si tratta a tutti gli effetti di una smart TV, che permette quindi l’installazione delle principali applicazioni di streaming video, quali sono Amazon Prime Video o anche Netflix, estendendosi anche verso numerose funzioni dall’elevato interesse, come Samsung Dex wireless, perfetto ad esempio per collegare il proprio smartphone in funzione desktop, oppure AirPlay, Mirroring dello schermo e altro ancora.

Samsung Smart Monitor: offerta a prezzo da saldo su Amazon

Samsung Smart Monitor M8 ha un prezzo generalmente abbastanza elevato, dovete infatti sapere che il prodotto in questione è attualmente in vendita a 799 euro, ed a conti fatti rappresenta alla perfezione la qualità di un monitor che quasi si sente una smart TV. L’unica occasione per risparmiare sul suo acquisto, potendosi così avvicinare moltissimo alla richiesta finale, consiste nell’attuale promozione Amazon, che abbassa la spesa del 26%, fino ad un valore finale di soli 592,80 euro. L’acquisto è completabile direttamente qui.

Il prodotto ha dimensioni di 28 x 22,65 x 8,02 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 6,7 kg, le corni sono estremamente sottili, sulla parte superiore si trova una piccola webcam che permette tranquillamente di utilizzarla per videoconferenze o quant’altro, ed oltretutto sono inclusi nella scocca anche gli altoparlanti per la riproduzione musicale o della voce, mantenendo comunque una qualità decisamente elevata e di livello superiore.