I prezzi bassi su Amazon sono sempre pronti a lasciare a bocca aperta gli utenti, per questo motivo oggi restiamo di stucco scoprendo dell’esistenza di un termometro/igrometro digitale in vendita a circa 1 euro su Amazon, rappresentando la migliore soluzione in circolazione.

Per la precisione si tratta di un termometro da interno, incluso in un set composto da 6 unità differenti, pertanto sarà necessario acquistare l’intero set, tutte uguali tra di loro. La funzione principale, come era facilmente intuibile, consiste proprio nella misurazione della temperatura, a cui si aggiungere anche l’umidità dell’ambiente in cui è stato posizionato. Non sono raggiungibili menù o funzioni particolari, infatti sono quasi del tutto assenti pulsanti di vario genere sulla sua superficie.

Il prezzo del set, che ricordiamo è composto da 6 elementi differenti, è di 9,99 euro, una cifra complessivamente più che buona, ma che allo stesso tempo ci porta ad una profonda riflessione. Andando sostanzialmente a dividere il complessivo per le varie unità, si arriverà ad una spesa poco superiore a 1 euro a prodotto, davvero minima per la qualità generale del dispositivo in questione. Lo potete acquistare qui.

Ciò che cattura maggiormente la nostra attenzione sono le dimensioni, dovete infatti sapere che la singola unità raggiunge 43 x 43 x 12 millimetri, è talmente piccolo da poter essere posizionato praticamente dovunque si desideri, che sia sua una superficie in cucina, nella camera da letto o in un bagno. Il suo funzionamento è a pile, essendo completamente assente una batteria integrata che ne garantisca il corretto funzionamento generale.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, ed è prevista la consegna diretta a domicilio entro pochi giorno dal ricevimento dell’ordine.