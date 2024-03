Motorola Moto G14 viene definito da molti come un budget phone, ovvero uno smartphone adatto per coloro che sono alla ricerca complessivamente di un prodotto discreto, ma che allo stesso tempo non richieda un esborso di denaro particolarmente elevato.

Il modello attualmente in promozione su Amazon prevede una configurazione di base che corrisponde esattamente a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, quest’ultima espandibile tramite l’ausilio di una microSD, a smuovere un pannello da 6,5 pollici di diagonale, trattasti di un IPS LCD con risoluzione FullHD+. Ciò che, a conti fatti almeno, convince poco, è il processore, un Unisoc T616, non particolarmente prestante e performante.

Motorola Moto G14: un risparmio così non si era mai visto

Lo smartphone in questione viene commercializzato su Amazon ad un prezzo consigliato di 149,90 euro, una cifra che a prima vista potrebbe venire considerata come perfettamente adeguata alla situazione, ma che allo stesso tempo viene fortemente ridotta dall’azienda, sino ad arrivare ad uno sconto effettivo del 35%, che porta il consumatore a poter spendere solamente 97,99 euro per il suo acquisto a questo link.

Il comparto fotografico non è stato trascurato da Motorola, a tutti gli effetti gli utenti possono appoggiarsi ad un doppio sensore da 50 megapixel che, a differenza della fascia di prezzo di posizionamento, dovrebbe comunque risultare in grado di scattare buone istantanee, indipendentemente dalla condizione ambientale. Il sistema operativo è Android 13, con pochissima personalizzazione grafica, come da abitudine per quanto riguarda il mondo di Motorola stesso. La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire ad utilizzare il device per due giorni consecutivi, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro. Il prodotto, come sempre del resto, è completamente no brand con garanzia di 24 mesi.