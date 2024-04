Al giorno d’oggi avere a casa una smart TV non è più pura utopia, né comunque un qualcosa di molto complesso e dispendioso, questo grazie ad innumerevoli produttori che hanno scelto di abbassare di molto i prezzi di vendita dei singoli dispositivi, rendendoli molto più adeguati ed alla portata del pubblico nazionale, e mondiale. Tra questi spicca sicuramente TCL, che con la sua 40SF540, riesce a garantirne l’accesso anche con una spesa non superiore ai 260 euro.

Il prodotto ha una diagonale da 40 pollici, è chiaramente un televisore IPS LCD classico, senza differenze particolari rispetto agli altri modelli, se non per la presenza del sistema operativo Fire TV. Ciò sta a significare che l’utente potrà godere di Amazon Alexa integrata, e della possibilità di fruire di un’interfaccia identica a quella garantita ad esempio da un Amazon Fire TV stick.

Smart TV TCL: un prezzo davvero ridicolo per poco

La smart TV TCL è una delle più economiche in circolazione, infatti al giorno d’oggi la potete acquistare ad un prezzo decisamente conveniente: basteranno 259 euro per il suo acquisto, approfittando della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire i difetti di fabbrica. L’occasione per spendere poco è molto breve, andate subito su questo link per l’acquisto.

Dimensionalmente parlando il prodotto ha dimensioni più che allineate con le aspettative del consumatore, raggiungendo 862 x 508 x 18,4 centimetri di spessore, le cornici estremamente sottili permettono a tutti gli effetti di godere di una sorta di infinity display, senza rinunce particolari e senza ingombri eccessivi nell’area di effettivo posizionamento del televisore stesso. Per gli utenti interessati, è presente anche la connettività bluetooth, per l’utilizzo come un altoparlante esterno.