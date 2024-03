Amazon, di recente, ha siglato un accordo importante nel suo continuo percorso verso l’innovazione tecnologica. La rinomata azienda, ha infatti finalmente completato un investimento da circa 4 miliardi di dollari in Anthropic. Una startup emergente specializzata nell’intelligenza artificiale generativa.

Fondata dai fratelli italoamericani Dario e Daniela Amodei, ex dirigenti di OpenAI, la società si pone decisamente all’avanguardia nel settore della ricerca e dello sviluppo di sistemi di IA avanzati. L’annuncio ufficiale di questa importante notizia è giunto dopo che Amazon ha versato 1,25 miliardi di dollari lo scorso settembre. Dimostrando il suo reale impegno verso il futuro della tecnologia.

L’ambizioso piano di Amazon

La stretta collaborazione tra Amazon e Anthropic non riguarda però solamente il finanziamento, ma anche lo sviluppo di modelli innovativi che rivoluzioneranno il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia dei giorni nostri. L’utilizzo del servizio Web Services (AWS) come fornitore cloud principale e l’impiego di chip personalizzati da parte del famoso shop online, per costruire e addestrare questi modelli, è assolutamente fondamentale per favorire l’integrazione di risorse e conoscenze volte al raggiungimento di un più alto progresso tecnologico. Una partnership che punta non solo a soddisfare le esigenze dei clienti, ma anche a definire le future sfide e opportunità che ci riserverà l’intelligenza artificiale del futuro.

Quest’ ultima è infatti attualmente considerata da molti come la tecnologia più trasformativa del nostro tempo, ed è diventata un terreno di battaglia per le grandi aziende tecnologiche. Ecco perché Amazon non intende affatto restare indietro nella corsa all’innovazione. Il suo copioso investimento rappresenta infatti non solo una mossa strategica nell’economia dell’IA, ma anche un impegno verso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia che potrebbero plasmare il modo in cui vivremo e lavoreremo nei prossimi anni.

A tal proposito anche Swami Sivasubramanian, il vicepresidente della sezione dati e IA ,ha sottolineato l’importanza di questa “unione strategica”, volta a migliorare, ancora di più, l’esperienza dei clienti attraverso l’applicazione di soluzioni innovative.