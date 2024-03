TRUFFA nuova in Italia, il messaggio è pericoloso: ruba soldi e dati

Ancora una truffa molto pericolosa sta scuotendo gli italiani, che hanno notato un messaggio molto strano tramite la loro e-mail. Il tentativo di phishing sta tenendo sotto scacco tantissime persone, molte delle quali non hanno potuto fare altro che constatare di esserci cascate.

Una truffa molto pericolosa che arriva tramite un messaggio nelle e-mail

È proprio questo il messaggio che gli utenti hanno segnalato nelle ultime ore e di cui si stanno lamentando tantissimo. Qualcuno avrebbe semplicemente provveduto ad inoltrare il contenuto alle forze dell’ordine mentre altri ci sarebbero cascati con tutte le scarpe.

“Ciao, so che le ragazze di solito non incontrano prima le persone, ma io non sono una di quelle persone. Io21 e il mio nome è Eleonora . Ho potuto ricevere la tua casella di posta al lavoro, grazie alla mia posizione elevata, spero che tu non abbia domande su come ho potuto scriverti.

Hai catturato la mia attenzione, mi piacerebbe davvero incontrarvi e conoscerci meglio. Non ti scrivo dalla mia email perché ho un po’ paura di diffondere queste informazioni su di me su Internet, nel caso in cui qualcuno del mio lavoro le veda e io sia immediatamente licenziato. Dato che sono una ragazza single e non ho una relazione da molto tempo, sono registrata su un sito di incontri, dove ci sono informazioni di contatto su di me.

Potete trovarmi sul sito seguendo il link che lascerò qui sotto. Ti aspetto nella chat online.

Ecco il mio profilo“.

Come si può vedere è un chiaro invito ad una conoscenza da parte di una ragazza che ovviamente non esiste. È proprio questo che ha fatto crollare gli utenti, che tramite e-mail hanno anche ricevuto una foto “indiscutibile”.

Per evitare di cadere in questi tranelli, bisogna controllare prima l’indirizzo del mittente e poi anche il contenuto, che spesso è scritto in italiano sbagliato come in questo caso.