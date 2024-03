Tra le varie offerte dell’operatore telefonico italiano TIM, ce ne sono alcune riservate esclusivamente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tuttavia, a partire dalla giornata di ieri 28 marzo 2024, sono state rese disponibili due nuove offerte riservate a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, arrivano due nuove offerte mobile per chi attiverà un nuovo numero

In questi ultimi giorni sono state rese disponibili due nuove offerte di rete mobile di TIM riservate a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero di telefono. In particolare, si tratta delle due offerte denominate TIM Jet e TIM Jet Easy. Per tutte e due le offerte in questione è previsto un costo per il rinnovo mensile pari a 11,99 euro.

Per la prima offerta, in particolare, sarà possibile pagare il costo del rinnovo tramite credito residuo. Per la seconda offerta, invece, il costo si dovrà pagare tramite il metodo di pagamento automatico TIM Ricarica Automatica. Entrambe le offerte hanno comunque diverse cose interessanti da offrire.

Nello specifico, l’offerta TIM Jet include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Con l’offerta TIM Jet Easy, invece, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati. Rimangono poi sempre compresi nel costo dell’offerta 200 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti i numeri.

Ricordiamo comunque che rimarranno ancora disponibili per diverso tempo le altre offerte mobile di tipo operator attack dell’operatore telefonico TIM. Queste ultime hanno un costo di partenza di 5,99 euro al mese e sono rivolte a tutti i nuovi clienti provenienti dagli altri operatori telefonici rivali.