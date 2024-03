CoopVoce, la EVO che costa 4 EURO è una vera bomba

Il panorama dei gestori mobili è totalmente dominato da quelli virtuali che hanno mosso passi importanti negli ultimi anni. Ora come ora la notizia del giorno riguarda CoopVoce che a quanto pare ha intenzione di continuare con la sua offerta EVO 10 anche ad aprile.

Probabilmente solo per i primi giorni del mese in arrivo, il gestore virtuale continuerà a rendere disponibile la nuova offerta ufficializzata a marzo. La volontà dell’azienda è chiara: vuole in ogni modo mettersi al di sopra degli altri provider virtuali che provano a contendergli il posto. Nessuno ad oggi riesce ad avere una scelta più ampia di quella concessa agli utenti da CoopVoce e questo non è un mistero.

Questa realtà subordinata al brand TIM per la sua rete, sta tirando fuori dal cilindro sempre più opportunità. Ad oggi però la strategia è chiara: prendere quella cornice di pubblico che fino ad oggi non si è interessata alle offerte piene di contenuti.

CoopVoce: è disponibile la EVO 10 con tutto incluso a soli 4,99 €

Più precisamente la nuova EVO 10 include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i numeri, 1000 messaggi verso chiunque e 10 giga in 4G. La vera bomba è il prezzo mensile, che infatti corrisponde a soli 4,99 € al mese per sempre.

Chi vuole sottoscriverla, ha ancora qualche giorno di tempo prima che scada definitivamente. CoopVoce ha inoltre deciso di lasciare un regalo a tutti coloro che ci riusciranno: non ci sono ulteriori costi da pagare.

In genere chi sottoscrive una nuova nuova promozione mobile, paga un costo di attivazione che invece nel caso della EVO 10 non esiste. Lo stesso vale anche per il primo mese, totalmente gratuito e offerto dal gestore virtuale. Il primo pagamento avverrà a partire dal secondo mese in poi. Non vi resta altro che correre sul sito ufficiale e prendere al volo questa occasione che probabilmente non si ripeterà più.