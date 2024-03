L’operatore telefonico TIM è da sempre riconosciuto come uno di gestori di telefonia mobile e fissa più autorevoli nel mercato delle telecomunicazioni. L’azienda, infatti, al pari di pochi altri, come Vodafone e WindTre, detiene una posizione di leadership. Tanto è vero che mette a disposizione le sue innumerevoli infrastrutture per una pluralità di operatori virtuali, piuttosto nuovi nel settore della telefonia odierna.

Ma cosa rende TIM così apprezzato oltre al fatto di essere stato una delle prime aziende a insinuarsi nel territorio italiano? Ebbene, il punto di forza di questo operatore sta, non solo nella qualità dei servizi offerti, ma anche nel grandissimo vantaggio economico cui gli utenti possono fare affidamento. A tal proposito, una delle offerte che, negli ultimi giorni, l’operatore ha messo a disposizione dei suoi vecchi e nuovi clienti è la Tim Power Iron, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Tim Power Iron: tutto incluso a meno di 7 euro al mese

La Tim Power Iron è l’offerta ideale per tutti coloro che desiderano usufruire di servizi di qualità senza dover necessariamente spendere troppo. Grazie a questa promozione infatti, gli utenti possono godere di chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta, potranno restare al telefono tutto il tempo che desiderano. Ma non è tutto, fra i servizi inclusi vi sono anche 200 sms verso tutti e ben 150 GB di Internet alla velocità del 4G. Con TIM potrete godere di una connessione sempre stabile e veloce, che garantisce una copertura su tutto il territorio italiano.

Altri servizi inclusi

Oltre alle chiamate, ai messaggi di testo e al traffico dati, la Power Iron di Tim permette di usufruire anche di ulteriori servizi, quali: Lo sai, la segreteria telefonica, Chiama Ora e le informazioni sul credito residuo. A questi si aggiungono 7GBdi traffico dati per tutti i paesi dell’Unione Europea, per poter navigare senza costi aggiuntivi. Il costo della suddetta promo è di soli 6.99 euro al mese, non è previsto alcun costo di attivazione e il primo mese di abbonamento sarà assolutamente gratuito.

L’offerta è valida per i nuovi clienti e per tutti coloro che decidono di effettuare una portabilità da altro operatore, come: Tiscali, Fastweb, PosteMobile, Coop. Solamente i nuovi clienti dovranno affrontare un costo di acquisto per una nuova SIM di soli €5, da pagare esclusivamente la prima volta. Insomma, Tim Power Iron è l’offerta del momento disponibile ancora a tempo limitato. Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli a riguardo potete consultare il sito web dell’operatore telefonico o recarvi presso un negozio fisico autorizzato.