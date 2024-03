Vodafone, MARZO 2024 termina con 2 offerte da 200 GB

Continua ancora la scalata di Vodafone che vuole chiudere alla grande questo mese di marzo. Se i primi mesi del 2024 sono stati un indicatore della grande potenza del gestore, non sono da meno questi giorni che stanno dimostrando alla grande il potenziale del provider.

Il 2023 si era chiuso con veri e propri botti, fatti di offerte straordinarie come le Silver. Queste ad oggi sono ancora disponibili e con gli stessi prezzi, peraltro destinate sempre a coloro che provengono dagli stessi gestori.

Contro questi ultimi Vodafone ha iniziato una guerra mesi fa, con lo scopo di recuperare più utenti possibili. Al momento le due offerte disponibili riescono a garantire davvero tutto, pur avendo lo stesso nome. Quello che le differenzia sta certamente nei contenuti e nel prezzo.

Vodafone mette tutti in difficoltà, gli altri gestori non possono nulla contro le Silver

Chi sta cercando delle offerte di livello per provare a rientrare in Vodafone è capitato nel posto giusto al momento giusto. Ora come ora sono due le soluzioni disponibili rispondono entrambe al nome di Silver.

Partendo dalla prima, il prezzo è di soli 7,99 € al mese per avere davvero tutto a disposizione. Si parte con minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti, per terminare con 100 giga in 4G per navigare.

La seconda offerta, quella che costa invece 9,99 € al mese, garantisce gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga per la rete mobile. Queste soluzioni sono dunque piene di grande qualità, pur essendo in 4G. Ricordiamo infatti che questo standard di rete di Vodafone è il migliore in assoluto dopo il 5G.

C’è anche un altro dettaglio importante e riguarda un regalo che il gestore offre gentilmente a tutti coloro che scelgono le Silver. Chi entra a far parte di Vodafone con queste soluzioni, può avere 50 giga gratis ogni mese da accumulare con quelli già esistenti semplicemente scegliendo il servizio di ricarica automatica SmartPay che è gratuito.