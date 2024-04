Offerte TIM, APRILE 2024: ci sono 3 soluzioni fino a 300 GB in 5G

Sta continuando ancora una volta il panorama della telefonia mobile a riservare grandi sorprese al pubblico. Durante gli ultimi tempi sono state talmente tante le novità che qualcuno ha deciso di valutare di lasciare il suo provider. Tra le novità c’è un gestore che in realtà ha dominato per anni e che vuole tornare a farlo senza problemi, ovvero TIM.

Le sue promozioni mobili hanno fatto già il bello ed il cattivo tempo durante la fine del 2023 ma adesso sono tornate per continuare il lavoro. Il richiamo delle Power si fa sentire e gli utenti come sempre non si tirano indietro. Anche questa volta infatti l’obiettivo è quello di riuscire a farle proprie, peraltro a prezzi mai visti.

TIM: le offerte migliori sono qui ed hanno fino a 300 GB al mese in 5G

Ogni anno c’è sempre il periodo in cui nasce la campagna promozionale perfetta per far rientrare gli utenti in TIM. Questa volta il gestore ha deciso di attaccare con un gran mordente, proponendo le sue tre offerte migliori. Queste, che appartengono alla linea Power, hanno già portato via alla concorrenza un gran numero di utenti e sono destinate a farlo ancora.

La prima è probabilmente la migliore offerta attualmente sul mercato, sia per qualità che per quantità. Si chiama Power Special e costa solo 9,99 € al mese. Chi la sceglie può avere 300 giga tutti i mesi in 5G con minuti senza limiti e 200 messaggi.

Le altre due offerte sono estremamente simili, anche per quanto riguarda i prezzi, ma costano meno e giustamente offrono meno. La prima, la Iron, costa solo 6,99 € al mese con gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G.

L’ultima offerta, la Supreme Easy, segue lo stesso spartito ma offrendo per 7,99 € al mese 200 giga in 4G. Oltre a questo, tutti il primo mese possono avere costo zero, siccome ad offrire sarà TIM.