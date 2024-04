Google continua a modificare i propri servizi e stavolta tocca all’App Contatti che proprio qualche giorno fa ha ricevuto una serie di importanti aggiornamenti. Il mese scorso la società aveva rimosso la sezione del cassetto di navigazione superiore ed ora passa all’aggiunta di una nuova scheda per i contatti salvati inserita nella barra inferiore.

La terza scheda della barra inferiore di navigazione, infatti, da “Correggi e gestisci” si trasforma in “Organizza”. Oltre al nome è stata modificata anche l’icona inerente, che non p più una chiave a forchetta ma un simbolo simile a quello si Google Libri. Selezionandola, si aprirà per l’appunto una scheda al cui interno si noteranno una serie di cambiamenti.

La nuova scheda “Organizza” di Google Contatti

Nella scheda Organizza di Google Contatti, come detto, ci sono varie funzionalità. La Unisci e correggi serve ad esempio per mettere in ordine la propria lista contatti. Il Promemoria consente di gestire al meglio le date inerenti agli eventi dei contatti. La sezione Contatti di emergenza, inoltre, permette di scegliere quali persone chiamare utilizzando l’app Emergenze del proprio smartphone. Il Gruppo Famiglia poi serve a condividere le funzionalità del gruppo famiglia o per impostare il parental control. C’è anche il Ripristina contatti che dona l’opportunità di effettuare il backup dei contatti dai tuoi dispositivi Android. Nel Cestino invece si potranno vedere i contatti dell’account Google eliminati di recente.

Nella sezione “questo dispositivo” potrai invece impostare qualsiasi cosa sia inerente alla rubrica contatti, come le suonerie o il dove salvarli, oltre ad altre funzioni tra cui i numeri bloccati. La nuova scheda “Organizza” di Contatti è stata implementata attraverso l’aggiornamento in versione 4.29 dell’app di Google.

Per assicurarti di utilizzare la versione più recente e accedere a tutte le nuove funzionalità, basta aprire il Google Play Store proprio device Android, cercare l’applicazione contatti e nel caso in cui sia disponibile l’aggiornamento, vedrai il pulsante “Aggiorna”. Con questi aggiornamenti che appaiono semplici, Google va semplificare e a migliorare di gran lunga l’esperienza di gestione dei contatti.