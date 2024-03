Rispetto ai primi modelli di cellulare, che servivano solo a fare qualche telefonata, i nostri smartphone sono un vero e proprio mondo in miniatura. Le loro funzioni sono molteplici e le utilizziamo ogni giorno, in ogni segmento della nostra quotidianità. Ma tra le tante funzioni di uso comune, ce ne sono alcune che sono meno conosciute di altre. Per scoprirle, abbiamo bisogno del consiglio di un amico, di un esperto nel settore o di una buona ricerca online.

Personalizza il tuo smartphone per renderlo davvero tuo

Ci sono molti modi per personalizzare uno smartphone, tra quelli meno noti uno dei più interessanti riguarda la capacità di modificare il blocco schermo con il proprio nome o con una scritta a piacere. Potrai così inserire il tuo nome, una citazione letteraria, o la frase di un brano musicale a cui sei particolarmente affezionato. Un trucchetto semplice che rende il tuo dispositivo ancora più unico.

Questo tipo di personalizzazione è disponibile sia per i modelli Android che per quelli Apple, ma in questo specifico articolo ci focalizzeremo sui dispositivi della casa di Cupertino. Gli iPhone, noti per la loro combinazione di alta tecnologia e facilità d’uso, offrono numerose opzioni di personalizzazione a disposizione dei loro utenti.

Una scritta speciale sul tuo iPhone

Per eseguire questo trucco sull’iPhone dovrai seguire questi pochi passaggi. Prima di tutto, accedi alle Impostazioni del tuo iPhone e cerca la voce “Full Immersion“, poi clicca l’icona a forma di “+” situata nell’angolo in alto a destra dello schermo.

Subito comparirà una domanda che ti chiederà su cosa desideri concentrarti. Qui, seleziona l’opzione “Personalizzata“. A questo punto, finalmente, ti verrà data la possibilità di impostare la scritta, il colore e persino l’icona che desideri visualizzare sulla schermata del blocco schermo del tuo iPhone. Una volta completata tutta l’operazione non dimenticarti di salvare. Questo è un trucchetto molto semplice che ti consentirà di sentire ancora più tuo il tuo iPhone.