Microsoft: investimento di 650 milioni di dollari per l'intelligenza artificiale

Tra le aziende di maggior impatto storico quando si parla di tecnologia, la Microsoft sale tra le prime in classifica. La società nel corso degli anni ha saputo adattarsi al cambiamento, alla volubilità delle esigenze inventando ed investendo nei nuovi sistemi. Al momento, quando si tratta di investire, così come tanti altri grandi nomi, la Microsoft punta tutto sull’intelligenza artificiale.

Satya Nadella, CEO della società, ha annunciato l’assunzione nella squadra Microsoft di Mustafa Suleyman e Karen Simonyan, due dei co-fondatori della startup Inflection AI. Suleyman prenderà il comando della nuova unità dedicata all‘intelligenza artificiale, mentre Simonyan assumerà il ruolo di chief scientist.

Microsoft e Inflection AI: un accordo da capogiro

Alcune fonti hanno riportato che per la chiusura dell’accordo la società ha dovuto raggiungere i 650 milioni di dollari. Per The Information la Microsoft ha pagato ben 620 milioni di dollari per una licenza non esclusiva della tecnologia di Inflection AI, aggiungendo poi 30 milioni di dollari per risolvere eventuali dispute legali conseguenti all’assunzione dei due co-fondatori e di altri membri del team della startup.

Inflection AI fin dalla sua fondazione ha attirato l’attenzione gli investitori raccogliendo più di un miliardo di dollari da nomi di spicco come Bill Gates o Eric Schmidt ed è stata valutata 4 miliardi di dollari. Non si tratta di certo di una piccola startup, ma di una macchina ben oliata. La decisione di Microsoft di assorbire Inflection AI potrebbe essere un tentativo della società di diversificare le proprie partnership nel settore dell’IA, tenendo ogni possibilità aperta. Anche se ha possiede una collaborazione stretta con OpenAI, la nuova acquisizione potrebbe fornire un piano B in caso di assenza della sua “fonte primaria” per l’intelligenza artificiale.

Per quanto non sia stata economica, questa mossa sarà altamente redditizia nel tempo, permettendo anche alla Microsoft di espandere il proprio dominio all’interno del settore dell’IA, indipendentemente dalla variazione delle norme legislative e dalle oscillazioni di mercato. Su cosa lavoreranno ora non si hanno ancora dettagli precisi, ma date le premesse si prospetta qualcosa di grandioso.