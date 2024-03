Quest’anno come ogni anno del resto a settembre assisteremo all’annuncio da parte di Apple della nuova gamma di iPhone, i quali arriveranno alla 16ª generazione e mostreranno ovviamente tutte le novità che il colosso di Cupertino ha intenzione di introdurre, quest’anno in particolare sembra che l’azienda abbia tenuto un occhio particolare per quanto riguarda le cornici dei suoi dispositivi, l’intenzione di Apple è quella di ridurre i bordi intorno ai display ai minimi storici superando il record raggiunto con iPhone 15 Pro e Pro Max che vantavano bordi di 1,5 mm.

Stando a quanto dichiarato da un media coreano di nome Sisajournal, l’obiettivo di Apple sembra essere stato raggiunto e prendere corpo in una nuova tecnologia che verrà integrata nei display di iPhone chiamata “Border Reduction Structure“.

Meno problemi rispetto a prima

Questa tecnologia consentirà di ridurre in maniera importante i bordi di iPhone e soprattutto il bordo inferiore che da sempre a causato non pochi problemi all’azienda a causa della tendenza al surriscaldamento, allo stato attuale però le nuove tecnologie e una nuova organizzazione dei fili di rame che verranno ripiegati verso l’alto, consentiranno Apple o di introdurre questa nuova tecnologia che dunque porterà a una riduzione di tutti i bordi e soprattutto di quello inferiore davvero importante.

Tutto ciò è merito non solo della tecnologia in sé che vanta uno sforzo ingegneristico ed elettronico non da poco, ma anche anche dei miglioramenti da un punto di vista dei SoC e della dissipazione del calore che dunque riducono il rischio di surriscaldamento del telefono.

Si vocifera infatti che proprio da un punto di vista della dissipazione è stia lavorando a una tecnologia al grafene e soprattutto si pensa abbia intenzione di rivestire la batteria di iPhone 16 con un’anima in metallo per favorire proprio lo scambio di calore con l’esterno per evitare qualsiasi tipo di problema.