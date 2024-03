Robot nel lavoro: migliore umore e salari più alti per gli impiegati umani

Il ristorante vegano takeout Kernel ha dimostrato che l’automazione può portare benefici non solo ai dirigenti e agli azionisti, ma anche ai dipendenti che lavorano nella struttura. Con un salario base di $25 l’ora, ferie e permessi pagati, chi lavora da Kernel gode di condizioni nettamente superiori alla media di chi è nel settore della ristorazione tradizionale. Parte di questo successo è da attribuire a un robot, ormai parte integrante della squadra del ristorante, chiamato “El Capitan“.

Questo robot, prodotto dalla tedesca Kuka, ha cambiato completamente la gestione del ristorante. Grazie a El Capitan, i costi sono notevolmente diminuiti e parte dei risparmi viene reinvestita nei dipendenti stessi. L’automazione non ha portato alla sostituzione dei lavoratori umani, come in molti avrebbero pensato, ma piuttosto è riuscita ad integrarsi perfettamente divenendo anch’essa un ingranaggio della società.

Un robot in cucina ma non si tratta del Bimby

I dipendenti di Kernel non solo ricevono un salario bello sostanzioso, ma programmano loro stessi il robot. Hanno lavorato attivamente con il team di ingegneria del software per ottimizzare le operazioni. Hanno insegnato al robot come rimuovere nel modo giusto il panino dal forno in modo da ottenere una perfetta tostatura. Gli informatici hanno anche apportato modifiche per riorganizzare autonomamente gli ingredienti e ridurre di molto lo sforzo fisico dei dipendenti.

I membri del team hanno apprezzato i vantaggi che l’automazione sta apportando nel loro ambiente. Anche il presidente di Kernel, Stephen Goldstein, è entusiasta dei risultati positivi e dei feedback propositivi. L’utilizzo innovativo del robot non solo migliora il benessere dei dipendenti, ma aumenta anche l’efficienza e riduce gli sprechi di cibo permettendo a Kernel di cambiare i costi del proprio menu ed offrire ai clienti prezzi più allettanti rispetto alla concorrenza.

Considerando che si tratta di un settore con una carenza di dipendenti diffusa, il ristorante dimostra che investire in un robot potrebbe anche attirare più forza lavorativa, creando condizioni di lavoro favorevoli.