Nel settore sempre più competitivo dello streaming, TIMVISION si prepara a estendere le sue offerte fino alla fine di aprile 2024. Offrendo agli utenti un’ulteriore opportunità di godersi i contenuti preferiti. Con questa estensione, arrivano anche alcuni cambiamenti significativi, soprattutto per quanto riguarda alcuni pacchetti inclusi nel servizio scelto.

Le attuali promozioni che, come risaputo, spaziano dall’intrattenimento puro ai pacchetti sportivi, saranno prorogate fino al 27 aprile 2024. Cosìcche, gli abbonati potranno disporre di un ulteriore periodo di tempo per godersi film, serie TV, e molto altro ancora. Questa decisione mira a garantire ai clienti una certa continuità e stabilità. Consentendogli di pianificare il proprio intrattenimento senza interruzioni impreviste.

TIMVISION, tutto ciò che c’è da sapere sulle ultime novità

Per quanto riguarda i pacchetti Calcio e Sport con Disney+inclusi nel servizio TIMVISION, gli abbonati non potranno più usufruire dei prezzi scontati a partire dal 24 marzo 2024. Quindi significa che il costo mensile tornerà al prezzo standard, senza sconti promozionali. Ad esempio, l’offerta che comprendeva DAZN Standard, Infinity+ e Disney+ Standard con Pubblicità, precedentemente scontata a 25,99 euro al mese fino al 24 agosto 2024, ora sarà disponibile al costo di 30,90 euro al mese. Questo cambiamento riguarda sia i nuovi clienti che i già abbonati. Per un maggiore adeguamento alle condizioni di mercato da parte dell’azienda.

Invece, per ciò che concerne l’opzione DAZN Plus, sarà ancora possibile usufruire di questa funzionalità. Ma a un prezzo base di 15 euro al mese a partire dal 24 marzo 2024. Significa che i clienti non potranno più beneficiare dei prezzi promozionali precedentemente offerti da TIMVISION. Tutto ciò potrebbe influenzare le decisioni degli abbonati riguardo alla scelta dei loro pacchetti di streaming preferiti e potrebbe spingere alcuni utenti a rivalutare le loro necessità di intrattenimento.

Resta da vedere come le attuali modifiche saranno recepite dagli utenti e come influenzeranno il mercato dello streaming nel suo complesso.