DAZN e TIM, è ACCORDO: la Serie A ancora 5 anni su TIMVISION

Tra i tanti modi utili per guardare il campionato di calcio di Serie A ci sono soluzioni che tutti già conoscono. Tra queste ovviamente c’è la celebre piattaforma live streaming DAZN che detiene i diritti in esclusiva per il 70% delle partite, con il restante 30% condiviso con Sky. Adesso è stato formulato un nuovo accordo che non fa altro che confermare l’autorizzazione ad una piattaforma che già permetteva di vedere tutte e 10 le partite ogni giornata di campionato.

Si tratta di TIMVISION, creazione di TIM con cui proprio DAZN ha chiuso la partnership nelle ultime ore. L’accordo prevede infatti che gli utenti in possesso della famosa piattaforma online del gestore italiano, continuino a poter guardare tutte le partite del campionato di Serie A fino al 2029.

DAZN e TIM ancora insieme: TIMVISION avrà la Serie A fino al 2029

L’accordo in questione è stato rinnovato sulle orme di quello stipulato durante lo scorso mese di marzo del 2021. Da luglio dello stesso anno entrò in vigore la distribuzione che prima prevedeva l’esclusiva di 7 partite. A partire poi dal mese di agosto dell’anno successivo, nel 2022, il nuovo accordo sancì che ci sarebbe stata la distribuzione dei diritti da parte di DAZN mediante qualsiasi altra terza parte.

Oltre al campionato di calcio italiano i clienti che hanno un abbonamento TIMVISION potranno avere anche altre soluzioni. Ci saranno infatti le migliori competizioni europee, tra cui la UEFA Women’s Champions League e la Liga Portugal Betclic.

Non solo calcio: ecco infatti anche il football americano con la National Football League, meglio conosciuta come NFL. Non mancherà il basket con la Serie A UnipolSai e ci saranno anche le migliori partite della BCL con gli eventi FIBA. Compresa anche la boxe, la UFC e il meglio del fighting mondiale.

Insomma, il programma si profila alquanto ricco di soluzioni: non resta altro che sedersi sul divano e godersi lo spettacolo.