Il notebook Asus TUF Gaming F15 è un prodotto di ottima qualità che riesce a far sognare tutti gli utenti che amano il gaming, mantenendo comunque prezzi non particolarmente elevati. Il dispositivo presenta un display da 15,6 pollici di diagonale, con una risoluzione FullHD ed un trattamento anti-riflesso che permette tranquillamente di utilizzarlo anche sotto la luce solare diretta.

Essendo un dispositivo da gaming, è da notare che il refresh rate raggiunge i 144Hz, ed anche la presenza di un processore di ultima generazione, parliamo infatti di Intel Core i7 di tredicesima generazione, affiancato da 16GB di RAM ed anche da 512GB di memoria interna su SSD. La scheda grafica è dedicata, ciò sta a significare che si tratta di un componente studiato appositamente per innalzare ulteriormente il livello qualitativo, potendosi quindi appoggiare su una bellissima NVIDIa GeForce RTX 4050, con 6GB dedicati.

Asus Tuf Gaming: il notebook costa pochissimo

Follia in casa Amazon con i migliori sconti applicati in questi giorni, che vedono offrire la possibilità di accedere all’acquisto dell’ottimo Asus Tuf Gaming F15, pagandolo solamente 1049 euro, con un risparmio di 400 euro sul listino originario, che corrisponde più che altro ad uno sconto pari al 28%. Lo potete acquistare direttamente qui.

Il sistema operativo è Windows 11, con nessuna personalizzazione software, se non per quanto riguarda il centro comando dei dispositivi di casa Asus TUF. La webcam, posta esattamente sopra al display, è un sensore HD da 720p, non di altissima qualità, ma comunque più che sufficiente per riuscire a registrare buone videoconferenze nella maggior parte delle occasioni. Il focus sull’audio è assolutamente importante, con la tecnologia Audio DTS che offre un suono surround virtuale a 7.1 canali, per una maggiore immersione nel gaming, e nell’ascolto musicale.