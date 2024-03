Telegram ha battuto ogni record diventando una delle principali piattaforme di messaggistica istantanea al mondo. Se per tanto tempo si è pensato che nessuno potesse minare la supremazia di WhatsApp, gli ultimi eventi hanno dimostrato che non è così. Con un lavoro costante sul proprio raggio d’azione, Telegram ha aumentato la propria base sul mercato grazie a milioni di utenti che scelgono quest’app per comunicare ogni giorno.

Anche se i passi avanti fatti sono già tantissimi, sembra che Telegram non sia pronta a fermarsi e con un recente aggiornamento abbia intenzione di cambiare completamente l’esperienza sulla piattaforma di tutti i suoi utenti. Ma di cosa si tratta?

Novità sensazionale in arrivo per Telegram

Recentemente, Telegram ha superato i 900milioni di utenti, un numero davvero sensazionale. Con questi dati, è evidente come l’app sia riuscita a posizionarsi al secondo posto, con WhatsApp tiene ancora ben stretto il suo primato.

Proprio questa base così elevata ci permette di comprendere quali sono gli obiettivi della piattaforma. Il progetto di Telegram sembra essere quello di ottenere la redditività entro la fine del 2024. E non è tutto, sembra infatti che la piattaforma voglia anche quotarsi in borsa. Cambiamenti che potrebbero segnare un punto cruciale per l’app di messaggistica. Ad esprimersi su questo progetto è stato il fondatore di Telegram, Pavel Durov in un’intervista al Financial Times. Secondo quanto è stato riportato, la scelta di monetizzare la piattaforma risiede nel desiderio dei dirigenti di restare indipendenti e di democratizzare l’accesso al valore di Telegram.

E non è tutto. Il fondatore ha anche dichiarato la loro intenzione di sfruttare pienamente l’intelligenza artificiale sulla piattaforma a scopi commerciali e non solo. Attraverso l’introduzione dei sistemi AI sarà possibile agire sui problemi di moderazione all’interno dell’app stessa e garantirne il successo.

Considerando quanto già è stato fatto, queste possibili novità aprono un mondo di possibilità per Telegram e per i suoi utenti. Nel giro di un anno, le cose potrebbero cambiare radicalmente e creare nuovi scenari per il settore della comunicazione online.