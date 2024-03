In occasione della Stramilano 2024, una competizione podistica che si svolge ogni anno a Milano, Kia Italia ha ricoperto il ruolo di Mobility Provider per l’evento. Il brand automotive ha colto l’occasione offerta dalla manifestazione per mostrare il proprio impegno sociale.

Infatti, l’azienda donerà all’Associazione AVIS (Associazione Volontari del Sangue) di Cologno Monzese una Kia EV9 completamente attrezzata per il primo soccorso. Si tratta di una donazione molto importante e che potrebbe salvare delle vite umane.

Il marchio coreano si era prefissato di raggiungere e superare i 300 accessi al “Kia Unstoppable Energy”, uno stand allestito in Piazza Duomo a Milano. In occasione della Stramilano 2024, gli ingressi nell’area dedicata sono stati superati senza difficoltà e la promessa è stata mantenuta.

Kia si impegna attivamente a migliorare il benessere della comunità e per questo donerà una EV9 all’Associazione AVIS di Cologno Monzese

Grazie a questa partecipazione alla Stramilano 2024 e alla donazione, il brand potrà confermarsi attenta al raggiungimento dei propri obiettivi sociali. Infatti, tra i valori dell’azienda c’è quello di ispirare il movimento tra le persone e contribuire al benessere e al supporto della comunità.

Per questo motivo, Kia EV9 rappresenta il modello più caratteristico per il raggiungimento di questi obiettivi. Il SUV è spinto da una motorizzazione 100% elettrica e presenta sette posti a sedere grazie agli spaziosi interni.

Rappresenta il primo SUV completamente elettrico del marchio e integra le più moderne tecnologie. Lo stile moderno e audace garantisce una versatilità molto ampia, permettendo ai passeggeri di godersi ogni viaggio nel migliore dei modi grazie alla tecnologia di bordo e al design “Opposites United” che contraddistingue Kia.

La lunghezza della vettura è di 5.010 mm con un passo di 3.100 mm, a conferma della volontà di offrire tutto lo spazio possibile agli occupanti. Basato sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform), sviluppata appostiamente per i veicoli elettrici, offre un’autonomia di 563 chilometri nel ciclo WLTP.