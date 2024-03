La rete di ricarica per le auto elettriche in Italia continua a espandersi, registrando un totale di 50.678 punti di ricarica elettrica pubblici entro la fine del 2023, secondo quanto rivelato dall’edizione dello studio di Motus-E “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”.

Durante il 2023, è stato evidente un significativo aumento delle infrastrutture dedicate ai veicoli elettrici nel Paese, con l’installazione di 13.906 nuovi punti di ricarica, di cui 3.450 solo nell’ultimo trimestre. Questo rappresenta un incremento del 38% rispetto all’anno precedente e quasi il raddoppio rispetto al 2021 (+94,7%). Si è anche è notato un aumento dell’incidenza dei punti di ricarica ad alta potenza, con il 22% dei nuovi punti installati nel 2023 che sono di tipo veloce e ultraveloce in corrente continua.

Il Rapporto Completo del 2023

Alla fine del 2023, in Italia, abbiamo suddiviso i punti di ricarica elettrica in base alla potenza, con 43.564 punti registrati con potenza inferiore ai 50 kW, 4.579 con potenza compresa tra 50 e 149 kW e 2.535 con potenza uguale o superiore ai 149 kW.

Analizzando la distribuzione geografica delle colonnine di ricarica, si osserva che il 23% si trova nel Sud e nelle Isole, il 19% nel Centro e il restante 58% nel Nord Italia. La Lombardia si conferma come la regione con il maggior numero di punti di ricarica (9.395), subito seguita da Piemonte (5.169), Veneto (4.914), Lazio (4.659) ed infine Emilia-Romagna (4.253). Nel 2023, la Lombardia è stata anche la regione con la crescita più significativa, registrando 4.853 nuovi punti di ricarica.

Per quanto riguarda le città, Roma è al primo posto con 3.588 punti di ricarica, seguita da Milano (2.883) e Napoli (2.652). In termini di densità di punti di ricarica per chilometro quadrato, Napoli si distingue con 225 punti ogni 100 km², seguita da Milano (183) e Roma (67).

L’importanza dell’infrastruttura di ricarica elettrica

La copertura della rete di ricarica in Italia è notevole, con il 86% del territorio che dispone di almeno un punto di ricarica entro un raggio di 10 km. Questo dato aumenta sensibilmente nelle aree urbane e metropolitane, dove è possibile trovare fino a 2.000 punti di ricarica disponibili entro lo stesso raggio.

La crescita dei punti di ricarica lungo le autostrade è stata altrettanto significativa, con 932 infrastrutture presenti al 31 dicembre 2023, di cui il 61% con potenza superiore ai 150 kW. Ogni tre aree di servizio autostradale è dotata di infrastrutture per la ricarica, rappresentando un notevole miglioramento rispetto al passato.

Il rapporto confronta la situazione italiana con quella di altri Paesi europei, confermando il primato italiano in termini di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.