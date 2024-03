Samsung ha raggiunto dei traguardi non indifferenti nel settore degli smartphone pieghevoli anche se negli ultimi mesi alcune aziende hanno quasi superato i suoi livelli proponendo dei dispositivi decisamente meritevoli.

Alla luce di ciò Samsung potrebbe essere impegnata nella realizzazione di nuovi dispositivi da presentare durante il Galaxy Unpacked estivo, i quali potrebbero distinguersi per alcuni particolari che li renderanno all’altezza della concorrenza. Seguendo le orme di Apple, ad esempio, Samsung potrebbe lavorare sul peso complessivo del suo prossimo Galaxy Z Fold introducendo un telaio in titanio.

Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà leggerissimo grazie al nuovo telaio in titanio!

Il passaggio al telaio in titanio è stato inaugurato da Apple con il suo iPhone 15 e prontamente accolto da Samsung che ha già rilasciato il suo Galaxy S24 Ultra con scocca in titanio. L’adozione del nuovo materiale comporta dei vantaggi non indifferenti, soprattutto in termini di pesantezza.

Il Samsung Galaxy Z Fold 5, infatti, pur essendo uno dei migliori dispositivi con display flessibile attualmente sul mercato, fa storcere il naso agli utenti per via del suo peso non del tutto indifferente ma il problema potrebbe presto venir meno. Il Galaxy Z Fold 6 potrebbe appunto distinguersi per la presenza di un telaio interamente costruito in titanio, il che comporterà una diminuzione del peso totale e una maggiore resistenza agli urti.

Sarà interessante scoprire in che modo Samsung arginerà il problema riguardante i costi di produzione. Proprio quest’anno l’azienda potrebbe rilasciare un nuovo smartphone pieghevole economico che, pur somigliando al Galaxy Z Fold 6 e garantendo delle prestazioni di rilievo, potrà essere acquistato a un costo decisamente più basso rispetto a quello previsto per i modelli di punta.

Non è da escludere la possibilità, quindi, che il telaio in titanio sia prerogativa dei due dispositivi principali, il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6, che potrebbero subire un aumento del loro costo finale.